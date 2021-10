Guedes quer Esteves Colnago para Secretaria do Tesouro. Saiba quem é

A escolha do economista tem respaldo não só do ministro Paulo Guedes, mas também de outros secretários da pasta edit

Metrópoles - Após o anúncio de demissão de Bruno Funchal, nessa quinta-feira (22/10), o nome que mais circula entre a equipe econômica para assumir o cargo de secretário especial do Tesouro e Orçamento é do economista Esteves Colnago.

De acordo com fontes ouvidas pelo Metrópoles, está quase certa essa promoção. Colnago é o atual chefe da assessoria especial de relações institucionais da pasta. Ele é ex-ministro do Planejamento do governo Michel Temer e também servidor de carreira do Banco Central.

A escolha do economista tem respaldo não só do ministro Paulo Guedes (Economia), mas também de outros secretários da pasta, o que é essencial, uma vez que o cargo é um dos mais importantes da equipe econômica. Abaixo somente de Guedes, o representante da área detém o controle do Orçamento do governo.

