Haddad apresenta plano do novo arcabouço fiscal a Alckmin

247 - Nesta terça-feira (14), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao vice-presidente Geraldo Alckmin o plano do novo arcabouço fiscal. Após a reunião na sala da vice-presidência no Palácio do Planalto, Haddad e Alckmin se encontraram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um novo compromisso entre ministros.

Além de Haddad e Alckmin, o encontro anterior contou com a presença do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

O governo prometeu que o novo arcabouço fiscal agradará a todos, incluindo o mercado financeiro. A medida atenderá tanto à preocupação de zerar o déficit primário e estabilizar a dívida pública como ao desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de garantir recursos para os investimentos necessários ao crescimento do país, disse a ministra do Planejamento, Simone Tebet, na semana passada.

