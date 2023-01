Haddad diz que Brasil vive situação "anômala" com inflação menor e taxa de juro "fora de propósito"

À TV 247, o ministro da Fazenda afirmou que a atual taxa de juro do país não é compatível com sua atividade econômica, que vem desacelerando nos últimos meses edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta terça-feira (3), em entrevista à TV 247, que o Brasil vive uma situação "anômala" com inflação "comparativamente baixa" e taxa de juro "fora de propósito".

Para ele, a taxa de juro atual não é compatível com a atividade econômica brasileira nos últimos meses. "O Brasil está com taxa de inflação menor do que os Estados Unidos e a Europa, só que estamos com a maior taxa de juro real do planeta. Olha o paradoxo que estamos vivendo, uma situação completamente anômala, uma inflação comparativamente baixa e uma taxa de juro real fora de propósito para uma economia que já vem desacelerando".

O Banco Central tem divulgado comunicados em que sinaliza que deve manter a taxa Selic em 13,75% ao ano.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.