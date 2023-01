Haddad diz que passará mensagem de compromisso fiscal, sustentabilidade e democracia em Davos

Ministro adiantou que defenderá a pauta do governo Lula, que prevê “retomada do crescimento com sustentabilidade fiscal e ambiental e justiça social” edit

Reuters - Em sua primeira viagem internacional depois de tomar posse como Ministro da Fazenda, Fernando Haddad chegou nesta segunda-feira a Davos, na Suíça, dizendo que sua participação no Fórum Econômico Mundial será focada em transmitir mensagens de compromisso fiscal, sustentabilidade e defesa da democracia.

Em entrevista a jornalistas, o ministro afirmou que defenderá a pauta do novo governo, que prevê “retomada do crescimento com sustentabilidade fiscal e ambiental e justiça social”.

Após atos de teor golpista em Brasília na última semana, ele também afirmou que pretende dar o recado político de que o Brasil reforça o compromisso de combate a todo tipo de extremismo.

Haddad, que participará do evento em dobradinha com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o Brasil precisa apostar na reindustrialização com base na sustentabilidade.

