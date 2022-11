Haddad e Pérsio Arida podem formar dobradinha na Economia no governo Lula

O ex-ministro petista, cotado para assumir o ministério da Fazenda, tem se mostrado disposto a trabalhar com o ex-presidente do Banco Central e um dos pais do Plano Real edit

247 - Cotado para assumir o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad (PT) tem se mostrado disposto a trabalhar com o ex-presidente do Banco Central Pérsio Arida, um dos pais do Plano Real e integrante da equipe de transição do governo Lula (PT).

Segundo o Broadcast Político, do Estado de S. Paulo, Haddad e Arida poderão formar uma dobradinha na área econômica do novo governo.

Haddad iria mesmo para a Fazenda enquanto Arida poderia assumir tanto a secretaria-executiva do ministério quanto a pasta do Planejamento, que será recriada.

