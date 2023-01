Haddad nega fim do real e diz que moeda comum com a Argentina visa 'incrementar o comércio'

Apoie o 247

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), acompanha o presidente Lula (PT) em sua viagem à Argentina e, ao chegar a Buenos Aires, explicou a jornalistas a possibilidade de criação de uma moeda comum.

De acordo com o ministro, a nova moeda não implicaria no fim do real nem do peso argentino. O objetivo com a criação da moeda é 'incrementar o comércio'.

Ela seria utilizada exclusivamente em transações comerciais e financeiras com o país vizinho. Haddad afirmou que tem mantido conversas com o ministro da Economia argentino, Sergio Massa. "Estive com ele [Massa] mais de uma vez conversando e ele está querendo incrementar o comércio que está caindo muito. [A situação do comércio] está muito ruim, e o problema é exatamente a divisa, né? Isso que a gente está quebrando a cabeça para encontrar uma solução. Alguma coisa em comum, alguma coisa que permita a gente incrementar o comércio porque a Argentina é um dos países que compram manufaturados do Brasil e a nossa exportação para cá está caindo".

"[A solução para impulsionar o comércio] passa por driblar a dificuldade deles. Estamos pensando em várias possibilidades", completou Haddad.

Massa afirmou ao Financial Times, em entrevista publicada neste domingo (22), que Brasil e Argentina decidiram "começar a estudar os parâmetros necessários para uma moeda comum, que inclui tudo, de questões fiscais ao tamanho da economia e o papel dos bancos centrais".

