Haddad promete enviar novo marco fiscal no primeiro semestre, que tenha credibilidade

247 - Fernando Haddad (PT) tomou posse na manhã desta segunda-feira (2) como ministro da Fazenda do governo Lula (PT) e prometeu, em substituição ao malfadado teto de gastos, enviar ao Congresso Nacional ainda no primeiro semestre de 2023 uma proposta de uma nova âncora fiscal para o país.

"Assumo com todos vocês o compromisso de enviar, ainda no primeiro semestre, ao Congresso Nacional, a proposta de uma nova âncora fiscal, que organize as contas públicas, que seja confiável, e, principalmente, respeitada e cumprida. (...) Não aceitaremos um resultado primário que não seja melhor do que os absurdos 220 bilhões de déficit previstos no Orçamento para 2023”, declarou.

Em seu discurso, Haddad falou em não só "arrumar a casa", mas "reconstruí-la". Ele se disse honrado em "poder colaborar para esse resgate do nosso país".

Haddad também destacou a 'herança maldita' deixada pelo governo Jair Bolsonaro (PL). "Foram duros golpes desferidos contra o povo".

