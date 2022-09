Henrique Meirelles, referência para o mercado financeiro, fecha com Lula e reforça chance de vitória no primeiro turno

Apoie o 247

247 - Ex-candidato à Presidência da República, ex-presidente do Banco Central e referência para o mercado financeiro, Henrique Meirelles (União Brasil) declarou nesta segunda-feira (19) seu apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT).

Ele comparou números dos governos Lula aos de Jair Bolsonaro (PL) para provar que, com base somente em "fatos", o petista é a melhor opção para o Brasil atualmente.

Lula recebeu o apoio de ex-candidatos a presidente nesta segunda-feira.

"Sempre me baseei em fatos. Acho opiniões muito importantes, a política é fundamental, porque a define vida de todos nós, mas quero aqui me ater a fatos específicos. Quando trabalhamos juntos no governo, nesse período mais de 10 milhões de empregos foram criados no Brasil. É um fato. Cerca de 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Tivemos um crescimento médio de 4% durante esse período; vamos comparar com o crescimento agora. Está havendo uma injeção eleitoreira de dinheiro da Economia, que vai criar um problema grande para ser resolvido. Será resolvido, mas é uma coisa que vai dar trabalho. E tudo isso faz com que a previsão de crescimento do Brasil seja 2% esse ano e 0,5% no ano que vem. Durante aquele período, além de um crescimento forte, inflação na meta. No período em que a meta de inflação foi de 4,5%, de 2005 até 2010, a inflação média foi de 4,5%. Isso é impressionante. Olhando agora para o setor externo, naquela época tínhamos a dívida com o FMI, chegamos a dever US$ 30 bilhões. Pois bem, as reservas internacionais encontramos em US$ 37 bilhões, que depois foram caindo porque fomos pagando compromissos chegou a US$ 15 bilhões. Eu tive a satisfação como presidente do Banco Central de assinar o cheque pagando e dando adeus ao FMI porque o Brasil decretou sua independência financeira. Nós deixamos na sua gestao quase US$ 300 bilhões de reservas internacionais. Isso deu condições ao país de enfrentar muitas situações difíceis. Nós enfrentamos com sucesso a crise de 2008, o Brasil teve a menor e mais curta recessão no mundo. Portanto, esse é um resumo dos fatos. Isso é, na minha opinião, o que interessa: emprego, renda, padrão de vida da população e mostrar quem faz, quem realiza. Eu acredito em fatos, presidente. Eu olho e vejo o resultado do seu governo, e isso nos faz estar aqui. Portanto, vamos em frente, estou aqui com tranquilidade, com confiança porque eu sei o que funciona e o que pode funcionar no Brasil", declarou Meirelles.

