Homem mais rico do Brasil, Lemann diz que Brasil terá novo presidente em 2023

Apoie o 247

ICL

247 – O empresário Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev e homem mais rico do Brasil, com fortuna estimada em US$ 16 bilhões, disse esperar mudanças políticas no Brasil. "Teremos um novo presidente no Brasil ano que vem", afirmou, durante um debate da Brazil Conference, segundo reportagem de Rafael Balago, na Folha de S. Paulo.

"A principal coisa que estou tentando é melhorar a educação em termos de tornar as pessoas capazes de participar da economia das startups ou mesmo ser competitivos no mundo", disse ainda Lemann, que apoiou o golpe de estado de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff.

A primeira pesquisa presencial Quaest, patrocinada pela Genial Investimentos, após a desistência do ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-SP) de disputar a Presidência foi divulgada nesta quinta-feira (7) e mostra o ex-presidente Lula (PT) com possibilidade de vencer no primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula tem 45% das intenções, oscilando 1 ponto para cima em relação ao levantamento anterior. Jair Bolsonaro (PL) passa de 26% para 31%. Ciro Gomes (PDT) perdeu um ponto com a saída de Moro, oscilando de 7% para 6%, dentro da margem de erro. João Doria (PSDB) mantém os 2% da pesquisa anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda com a desistência de Moro e a transferência de votos para Bolsonaro, Lula venceria a disputa no primeiro turno, com 51,1% dos votos válidos no principal cenário estimulado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE