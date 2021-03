Honda é a oitava montadora a anunciar suspensão de produção no Brasil por causa da pandemia

247 - A Honda anunciou nesta sexta-feira (26) a suspensão temporária de produção no Brasil em razão do avanço da pandemia de Covid-19 no país. Somente nas últimas 24 horas, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), 3.650 pessoas morreram em decorrência da doença.

Toyota, Nissan, Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, Volvo e Scania já haviam anunciado medidas semelhantes nos últimos dias.

A interrupção dos trabalhos, segundo a Honda, acontecerá nas fábricas de Sumaré e Itirapina (SP) de 30 de março a 9 de abril.

A retomada deve ocorrer em 12 de abril.

