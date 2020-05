Ibovespa fecha em queda de 1,13% e dólar tem alta depois de 7 pregões

Mercado encerrou o pregão em tom pessimista diante do recrudescimento das tensões entre as duas maiores potências do mundo edit

Infomoney - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira (28) pressionado pela piora no humor dos investidores lá fora após o presidente americano, Donald Trump, afirmar que concederá amanhã entrevista coletiva para falar sobre a China. Hoje, o país asiático dobrou a aposta e elevou as tensões com os EUA ao aprovar a controversa lei de segurança nacional para Hong Kong, cidade que teve uma série de protestos contra o governo de Pequim no início do ano.

As bolsas americanas, que passaram a maior parte da sessão em alta, fecharam em quedas entre 0,21% (do índice S&P 500) e 0,58% (do índice Dow Jones) repercutindo o anúncio do Trump.

Por aqui, os investidores desde cedo pareciam buscar um motivo para embolsar lucros em uma correção depois das fortes altas recentes. Desde o dia 19 de maio, o principal índice da B3 saiu de 80 mil para 87 mil pontos.

Houve também um movimento de “sobe no boato, cai no fato” após o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionar o pacote de ajuda a estados e municípios vetando o dispositivo que aumentava os salários de servidores públicos. Nas últimas sessões, o índice subiu de maneira relevante na expectativa pelo veto.

Apesar do alívio com o veto ao reajuste, também é monitorado de perto o ambiente de maior tensão entre os poderes no Brasil após a operação da Polícia Federal autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que atingiu apoiadores do governo. O presidente Jair Bolsonaro criticou a ação do STF em investigação contra fake news: “ontem foi o último dia”. Ele falou ainda que “não dá para admitir mais atitudes de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações”.

Já o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), falou em vídeo de “ruptura” ao criticar o inquérito das fake news. “Suspender esse inquérito não basta. A gente vai ter que punir, isso é abuso de autoridade”, defendeu.

Com isso, o Ibovespa teve baixa de 1,13% a 86.949 pontos com volume financeiro negociado de R$ 23,683 bilhões.

Já o dólar comercial registrou alta de 1,95%, a R$ 5,384 na compra e R$ 5,386 na venda. Foi a primeira valorização da moeda dos EUA sobre o real em sete pregões. O dólar futuro para junho subia 1,96% a R$ 5,379 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 caiu dois pontos-base a 3,20%, o DI para janeiro de 2023 ficou estável a 4,29% e o DI para janeiro de 2025 avançou cinco pontos-base a 6,04%.

Saíram dois indicadores americanos importantes às 9h30 (horário de Brasília). O primeiro foi o número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, que na semana passada foi de 2,12 milhões, em linha com a expectativa mediana dos economistas compilada pelo consenso Bloomberg, que apontava para 2,1 milhões de pedidos. O número de pedidos na semana anterior foi de 2,44 milhões.

O segundo foi o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, que registrou queda anualizada de 5% no primeiro trimestre deste ano de acordo com a segunda estimativa do indicador, resultado pior que o recuo de 4,8% projetado pelos analistas consultados pela Bloomberg.

Este foi o pior desempenho da economia americana desde 2008, durante a crise financeira, confirmando o forte impacto da pandemia na atividade conforme o país teve que fechar estabelecimentos e parar os negócios.

Esta também foi a primeira queda do PIB dos EUA desde o recuo de 1,1% no primeiro trimestre de 2014.

Já no Brasil, a taxa de desemprego subiu para 12,6% no trimestre até abril, apontou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A expectativa, segundo consenso Bloomberg, era de que a taxa de desemprego no Brasil iria acelerar para 13,3% no mês passado.

No cenário externo fora dos EUA, as bolsas tiveram mais um dia de alta, ainda que com ganhos mais modestos em relação às últimas sessões. Os principais drivers do otimismo ainda são as esperanças de um reaquecimento da economia global em meio à reabertura dos comércios em diversos países e dos avanços da ciência no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus.

Na Europa, os investidores também comemoraram o pacote de estímulo que totaliza 2,4 trilhões de euros (o equivalente a US$ 2,6 trilhões) em gastos totais para combater os impactos do coronavírus na economia.

