Ibovespa fecha em queda liderada por Itaú; BNDES vende ações da Vale

(Reuters) - O Ibovespa fechou em baixa nesta terça-feira, com as ações do Itaú Unibanco como maior queda do dia após resultado trimestral e receios sobre mudanças que podem limitar juros cobrados pelos bancos, em sessão ainda marcada por venda de ações da Vale pelo BNDES.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,57%, a 101.215,87 pontos. No pior momento, chegou a 100.004,50 pontos. Mais cedo, na máxima, flertou com o território positivo, a 103.011,50 pontos.

O volume financeiro na bolsa totalizou 40,25 bilhões de reais, ante média diária de 29,1 bilhões de reais no ano.

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, afirmou em uma rede social nesta terça-feira que o banco levantou 8,1 bilhões de reais com a venda de um bloco de ações da mineradora Vale a 60,26 reais cada.

As cifras confirmam o que foi noticiado pela Reuters mais cedo, citando uma fonte, que também afirmou que a participação do BNDESPar —braço de participações do banco— na Vale deve cair de 6,3% para cerca de 3,7%.

Em Brasília, líderes do Senado decidiram votar na quinta-feira projeto que limita juros de cartão de crédito e do cheque especial. No centro da discussão estão o tempo de vigência do teto e os critérios para que seja estabelecido.

No exterior, Wall Street encerrou em alta após sessão instável, contrabalançando aumento de tensão nas relações entre Estados Unidos e China envolvendo o aplicativo TikTok e expectativas de mais estímulos econômicos.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN caiu 5,83%, após queda de 40% no lucro do segundo trimestre. O presidente-executivo do banco afirmou ver a inadimplência no Brasil atingindo em 2021 níveis mais elevados do que em crises anteriores. Ele também disse que não vê o ROE do banco retornando ao patamar de 20%. No setor, BRADESCO PN recuou 2,07%.

- VALE ON avançou 0,73%, como maior alta da sessão, em meio à venda de suas ações pelo BNDES. Segundo o presidente do banco, Gustavo Montezano, a transação representa o maior “block trade” da história da América Latina.

- CVC BRASIL ON fechou em queda de 5,4%, com agentes ainda digerindo divulgação da véspera sobre ajustes no valor de 362 milhões de reais no balanço de 2019 após processo de revisão de resultados em razão de distorções contábeis, em meio a um ambiente ainda desafiador para o setor.

- COGNA ON perdeu 5,73%, no terceiro pregão seguido de queda, após estreia decepcionante das ações da subsidiária Vasta na norte-americana Nasdaq na última sexta-feira. Até a precificação do IPO da Vasta, os papéis da Cogna acumulavam em julho elevação de mais de 40%. Nos EUA, Vasta recuou 5,15%, negociada abaixo do preço de 19 dólares do IPO.

- BRASKEM PNA fechou em baixa de 3,13%, tendo no radar resultado do segundo trimestre previsto para a quarta-feira, após o fechamento do mercado.

- PETROBRAS ON encerrou com variação negativa de 0,13%, apesar da recuperação dos preços do petróleo, com o Brent fechando em alta de 0,4%.

