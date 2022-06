Ibovespa tem a pior pontuação desde novembro de 2020

A queda na quantidade de pontos aconteceu em um contexto de receios com o risco de uma recessão global e incertezas fiscais no Brasil edit

247 - O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou esta quinta-feira (23) com 98.080 pontos, a menor pontuação de 2022, e a mais baixa desde 4 de novembro de 2020, quando o indicador atingiu 97.866 pontos. A queda na pontuação desta quinta aconteceu em um contexto de receios com o risco de uma recessão global e incertezas fiscais no Brasil.

Leia abaixo a reportagem da Reuters sobre o assunto:

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, chegando a recuar abaixo dos 98 mil pontos pela primeira vez desde novembro de 2020 no pior momento, pressionado particularmente pelas ações da Vale, que caíram mais de 3%.

Apesar da recuperação dos preços do minério de ferro nesta sessão, temores de uma recessão global continuam minando perspectivas sobre determinadas commodities e afetando a bolsa paulista, também enfraquecida por riscos domésticos.

Índice de referência no mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,4%, a 98.125,25 pontos, de acordo com dados preliminares. Na mínima, chegou a 97.775,07 pontos, menor nível intradia desde 4 de novembro de 2020.

O volume financeiro na sessão somava 21 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)

