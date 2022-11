Ilan Goldfajn é eleito para a presidência do BID

Ex-presidente do Banco Central será o primeiro brasileiro a chefiar a instituição com sede em Washington (EUA) edit

247 - Ilan Goldfajn, ex-presidente do Banco Central, foi eleito neste domingo (20) para presidir o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Goldfajn será o primeiro brasileiro a chefiar a instituição com sede em Washington (EUA).

A eleição de Ilan Goldfajn foi facilitada após a Argentina retirar o nome de Cecília Todesca, secretária de Assuntos Internacionais do governo Alberto Fernández, da lista de indicados e anunciar apoio ao brasileiro.

“Como EUA, Brasil e Argentina têm a maior parte das ações do banco (30% para o primeiro, 11,4% para cada um dos dois últimos), o caminho se abriu para o brasileiro. Já na primeira rodada de votação, ele obteve 80% dos votos”, diz o jornal Folha de S. Paulo.

Goldfajn foi indicado para o cargo pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e teve a sua postulação ameaçada pelo fato do PT ter solicitado o adiamento da eleição do BID em uma tentativa de “emplacar outro nome que não o do indicado por Bolsonaro”.

Na semana passada, porém, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega renunciou ao cargo que ocupava na na equipe de transição do governo Lula, o que abriu caminho para a eleição de Goldfajn.

