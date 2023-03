Inimigo da retomada econômica do Brasil, Banco Central diz que não descarta elevar os juros novamente

Apoie o 247

ICL

247 - Depois de anunciar a manutenção da taxa básica de juros em 13,75%, mesmo após pressão do governo, o Banco Central (BC) sinalizou que pode aumentar a Selic mais uma vez.

De acordo com reportagem do Estadão, a possibilidade de uma nova investida contra a retomada econômica do Brasil foi discutida na última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), durante encontro realizado em março.

>>> Banco Central ignora o governo, dificulta retomada do crescimento e mantém taxa Selic a 13,75%

Na ata da reunião, o Copom “reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, que mostrou deterioração adicional, especialmente em prazos mais longos”.

O órgão enfatiza que “não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.