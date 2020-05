INSS começa a pagar a 2ª parcela do 13º de aposentados e pensionistas

O pagamento era efetuado em novembro, mas foi antecipado para reduzir os impactos da pandemia do coronavírus no Brasil edit

247 - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta segunda-feira (25) a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. De acordo com o governo, 30,8 milhões de beneficiários receberão a segunda parcela do 13º, o equivalente a R$ 23,8 bilhões.

O pagamento era efetuado em novembro, mas foi antecipado para reduzir os impactos da pandemia do coronavírus no Brasil. A primeira parcela foi paga aos beneficiários entre os meses de abril e maio.

Para quem recebe um salário mínimo, o depósito será feito entre 25 de maio e 5 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em consideração o dígito verificador, junto com o benefício referente a maio.

Para quem recebe acima de um salário mínimo, o pagamento será creditado entre 1º e 5 de junho, junto com o benefício referente a maio.

