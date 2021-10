Jair Bolsonaro chega ao Ministério da Economia para reunião às pressas com Guedes

Reunião acontece em meio aos boatos da possível saída de Paulo Guedes do governo Jair Bolsonaro edit

Marcela Ayres e Ricardo Brito, Reuters - O presidente Jair Bolsonaro chegou na tarde desta sexta-feira ao Ministério da Economia para uma conversa com o chefe da pasta, Paulo Guedes, em meio a boatos de que o ministro estaria demissionário.

Fontes do próprio ministério, no entanto, disseram à Reuters mais cedo que Guedes não pediu demissão do cargo.

Boatos em torno da saída do ministro mexiam com os preços dos ativos nesta manhã, guiando a alta do dólar e a queda da bolsa de valores.

Mais cedo, Guedes cancelou participação que faria em evento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) nesta sexta, segundo a assessoria de imprensa da entidade -- o que ajudou a alimentar os rumores.

Na quinta-feira, o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, bem como seus adjuntos, encaminharam seus pedidos de exoneração dos cargos.

A saída dos auxiliares de Guedes ocorreu após negociações do governo com o Congresso para mudanças na regra do teto de gastos para colocar de pé um novo Bolsa Família mais robusto.

