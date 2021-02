Jeff Bezos deixará cargo de CEO da Amazon

Quem assume o cargo na gigante de comércio eletrônico é Andy Jassy, até então o CEO do serviço de hospedagem em nuvem da Amazon edit

Mariana Fonseca, Infomoney - Jeff Bezos deixará de ser o CEO da Amazon (AMZO34). Quem assume o cargo na gigante de comércio eletrônico é Andy Jassy, até então o CEO da AWS (Amazon Web Services), serviço de hospedagem em nuvem da Amazon. Bezos agora ocupará a diretoria executiva do conselho de administração da empresa de tecnologia.

Em carta aos seus 1,3 milhão de funcionários, Bezos confirmou a mudança de cargo. A transição acontecerá no terceiro trimestre de 2021. “No cargo de diretor executivo do conselho de administração, pretendo focar minhas energias e atenção em novos produtos e iniciativas em estágio inicial. Andy [Jassy] é muito conhecido na companhia e faz parte da Amazon há quase tanto tempo quanto eu. Ele será um líder excepcional e tem minha total confiança.”

Entre os produtos e iniciativas citadas pelo empresário, estão o Day 1 Fund (que ajuda famílias sem moradia e promove a educação em bairros de baixa renda), o Earth Fund (que promove a transião para energias limpas e acesso a ar, água e terra de boa qualidade), a empresa de exploração espacial Blue Origin e o jornal The Washington Post. “Eu nunca tive tanta energia. Não é uma questão de me aposentar. Eu muito apaixonado pelo impacto que essas organizações podem ter.”

Histórico de Jeff Bezos

Jeff Bezos fundou a Amazon como uma livraria online em 1995. Hoje, a gigante de comércio eletrônico atua em diversas categorias de produtos e atende “centenas de milhões de consumidores”, segundo a carta de seu fundador.

A Amazon está avaliada em cerca de US$ 1,7 trilhão na bolsa de valores americana Nasdaq. As ações apresentam alta de 1,11% às 18h53 desta terça-feira (2). Hoje, a Amazon também divulgou seus resultados para o quarto trimestre de 2020 e para o acumulado do último ano.

“A Amazon não poderia estar melhor posicionada para o futuro. Estamos atirando com todos os canhões, assim como o mundo precisa. Temos projetos em andamento que continuarão a surpreender. (…) Somos líderes em áreas tão variadas quanto aprendizado e máquina e logística. E, se a ideia de um funcionário da Amazon precisar de outra habilidade estrutural, somos flexíveis e pacientes o suficiente para aprendê-la.”

Bezos é o segundo homem mais rico do mundo atualmente – atrás apenas de Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX. Bezos tem uma fortuna estimada em US$ 188 bilhões pelo Bloomberg Billionaires Index.

