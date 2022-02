Leilão do Santos Dumont é adiado para 2023 e será junto com o do Galeão, anuncia ministério

Apoie o 247

247 - O ministro Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta quinta-feira (10) que o leilão do Aeroporto Santos Dumont (RJ) será realizado junto com o do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e deverá acontecer no segundo semestre de 2023.

A Changi, empresa de Cingapura que controla o Galeão, deixou o negócio nesta quinta, após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) negar, no início do mês, o pedido de reequilíbrio financeiro do aeroporto.

"Esse movimento da Changi gera para nós outra conduta", disse o ministro. "Com a devolução, não faz sentido o Santos Dumont ser isolado. Vamos estudar os dois aeroportos conjuntamente", complementou.

