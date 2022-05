Leite, tomate e batata sobem mais de 10% em abril

Apoie o 247

247 - Alimentos puxaram o aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado o índice oficial de inflação.

O IPCA subiu 1,06% em abril na comparação com março e ultrapassou os 12% no acumulado em 12 meses, mostram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quarta-feira. Em março, o índice havia ficado em 1,62%.

A maior variação (2,06%) e o maior impacto (0,43 p.p.) vieram do grupo Alimentação e Bebidas. Entre os alimentos que mais subiram, estão batata, leite, óleo de soja e farinha de trigo.

Confira os alimentos que mais subiram em abril:

Batata inglesa (18,28%);

Morango (17,66%);

Maracujá (15,99%);

Couve-flor (13,25%);

Leite longa-vida (10,31%);

Tomate (10,18%);

Abobrinha (9,31%);

Óleo de soja (8,24%);

Farinha de trigo (7,34%);

Feijão carioca (7,10%);

Carnes (1,02%).

No acumulado de 12 meses, cenoura e tomate foram os alimentos que mais subiram. Confira:

Cenoura (178,02%);

Tomate (103,26%);

Abobrinha (102,99%);

Melão (82,46%);

Morango (70,39%);

Carnes (8,06%).

