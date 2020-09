Luciano Hang vira risco para investidores no lançamento de ações da Havan

Empresário quer que sua rede de lojas seja avaliada em R$ 100 bilhões, mas as polêmicas do empresário bolsonarista estão pesando na avaliação dos investidores edit

247 – O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da Havan, pediu autorização para lançar ações da Havan em bolsa de valores e avaliou sua empresa em R$ 100 bilhões, o que a tornaria uma das maiores do País. No entanto, investidores estão reticentes com a operação porque avaliam que Hang é figura excessivamente polêmica, que se mete num sem-número de confusões.

"O bilionário já foi processado pelo Ministério Público do Trabalho por supostamente coagir funcionários a votarem no militar da reserva. Em vídeo publicado na rede interna da empresa durante a corrida presidencial, e que depois chegou às redes sociais, Hang fala aos colaboradores que talvez tivesse que demitir e parar de abrir novas lojas caso a esquerda ganhasse. O inquérito, entretanto, foi arquivado em 2019", aponta reportagem de Jenne Andrade, no Estado de S. Paulo.

"Hang também é alvo de processos por supostas divulgações de fake news e ataques contra ministros da Corte. Durante a pandemia do coronavírus, o empresário fez críticas ao isolamento social horizontal e ao fechamento de lojas, já que considerava a medida precipitada. No prospecto preliminar do grupo, a própria empresa refere-se ao diretor como um dos ‘riscos’ mais relevantes envolvidos no negócio", diz ainda a jornalista.

“O nosso diretor presidente e acionista controlador direto da Companhia já foi no passado e é parte em inquéritos e ações cíveis, criminais e ações civis públicas, relativos a condutas supostamente inapropriadas, e/ou ofensivas, inclusive decorrentes de sua opinião pessoal nas redes sociais, sendo que algumas matérias cíveis tiveram ou podem ainda ter potenciais desdobramentos na esfera criminal”, diz o documento.

