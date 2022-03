Lula explicará alta dos combustíveis na propaganda eleitoral

Apoie o 247

247 – "O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abordará o aumento do preço dos combustíveis na primeira leva de propagandas partidárias nacionais do PT neste ano. Além da política de preços da Petrobras, Lula também lembrará legados de seu governo e mencionará a criação do Bolsa Família. Esses temas constam nos roteiros das primeiras peças que foram gravadas e serão divulgadas ainda em março", informam Julia Chaib e Victoria Azevedo, em reportagem publicada na Folha de S. Paulo.

A alta dos preços dos combustíveis e derivados de petróleo é consequência do PPI, a política de paridade de preços de importação, implantada na Petrobrás após o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que teve como finalidade transferir a renda do petróleo da sociedade brasileira para acionistas minoritários da Petrobrás e outros grupos de interesse, como os importadores de petróleo e as petroleiras internacionais. É por isso que motoristas pagam mais pela gasolina, caminhoneiros pagam mais pelo diesel e donas de casa pagam mais pelo gás de cozinha, enquanto acionistas da Petrobrás recebem dividendos de R$ 101 bilhões e seus diretores, incluindo generais, recebem bônus de R$ 13 milhões.

