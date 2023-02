Lula promete mais refinarias e mudanças profundas na Petrobrás

Presidente se mostrou indignado com o fato de o Brasil exportar óleo cru e importar derivados edit

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou que pretende promover mudanças profundas na gestão da Petrobrás, que será comandada por Jean Paul Prates. “Foram grandes investimentos em pesquisa para que a gente pudesse dar esse salto de qualidade, e o que eles fizeram? A Petrobras que era tida para nós como passaporte do futuro para a gente exportar derivados, a gente está exportando óleo cru e a gente está importando gasolina e óleo diesel de outro país pagando em dólar, quando a nossa gasolina e nosso petróleo é extraído em reais”, disse ele, em evento no Palácio do Planalto.

“Então, nós viemos para mudar as coisas. É importante vocês saberem que muita coisa vai mudar nesse país. É importante vocês saberem que as pessoas passarão a ser tratadas com decência”, acrescentou.

A paralisação dos investimentos nas refinarias da Petrobrás foi consequência da Operação Lava Jato, que também teve como resultado a mudança na política de preços da estatal.

