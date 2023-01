Lula prorroga até o fim de 2023 desoneração dos combustíveis

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT), por meio de Medida Provisória publicada nesta segunda-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU), prorrogou até 31 de dezembro de 2023 a redução a zero das alíquotas da contribuição para PIS/Cofins sobre os combustíveis. A MP também zerou as alíquotas do tributo para gasolina e etanol até o dia 28 de fevereiro.

A medida foi adotada em 2022 por Jair Bolsonaro (PL) e venceria no sábado (31).

O novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), era contra a prorrogação da isenção. Sem a prorrogação, no entanto, o novo governo precisaria lidar com um aumento do preço nas bombas já nos primeiros dias de gestão.

A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou na semana passada à GloboNews ser favorável à prorrogação e disse que o alto preço dos combustíveis não é resultado da tributação, e sim da política de preços da Petrobrás.

"Eu, particularmente, defendo que tenha pelo menos uma prorrogação até a gente entrar para ver como está a política de preços de combustíveis da Petrobrás. Porque o problema não é a questão do tributo, é a política de preços da Petrobrás, é a dolarização que aconteceu".

