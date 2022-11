Maioria dos consumidores não acredita em Black Friday, diz pesquisa

Apoie o 247

247 - Os consumidores brasileiros estão escaldados com a Black Friday. O evento mais importante do ano para o varejo, que acontece nesta sexta (25), deve atrair menos interessados em comprar do que o do ano passado. O principal motivo é o ceticismo em relação às promoções. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

É o que aponta uma pesquisa do site brasileiro de reclamações, o Reclame Aqui, com 13,7 mil usuários da sua base. O levantamento, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro, revela que 56,7% não pretendem comprar na Black Friday.

