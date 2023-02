Mercadante quer BNDES ativo em exportações e com juros "mais competitivos" para pequenas empresas

"Não queremos padrão de subsídios como no passado, mas uma taxa de juros mais competitiva para micro, pequenas e médias empresas", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante edit

Reuters - O novo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que pretende fazer com que o banco de fomento seja mais ativo no estímulo às exportações brasileiras e que apesar de não querer que ele concorra com bancos privados, precisa ter juros mais competitivos para empresas menores.

Mercadante tomou posse nesta segunda-feira com as presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

"Não queremos padrão de subsídios como no passado, mas uma taxa de juros mais competitiva para micro, pequenas e médias empresas", disse Mercadante.

