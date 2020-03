Mercados financeiros vivem mais um dia de pânico no mundo

247 – "As ações caíram globalmente, juntamente com os futuros das ações americanas, após um aumento no número de mortes por coronavírus e uma falha do Congresso dos EUA em concordar com um plano de ajuda. Os títulos do governo subiram. O Stoxx Europe 600 abriu abruptamente em baixa, liderado por ações de assistência médica, enquanto os líderes se esforçam para impor mais restrições aos movimentos das pessoas. Os contratos futuros de S&P 500 caíram 5% para o limite diário no início das negociações, antes de diminuírem à medida que a sessão avançava. As ações na Austrália, Coréia do Sul e Hong Kong também caíram, enquanto as da Índia caíram mais de 10% e a rúpia afundou em seu nível mais fraco já registrado em meio a movimentos em direção a um bloqueio nacional", aponta reportagem da Bloomberg nesta manhã,

"Os investidores estão começando a semana examinando relatórios de previsões econômicas cortadas e as lutas dos países europeus para conter a pandemia, com 2.000 mortes no fim de semana passado apenas na Itália e na Espanha. Nos EUA, os democratas impediram o Senado de avançar com um pacote maciço de ajuda, enquanto a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que a medida estava aquém de seus objetivos. O Morgan Stanley alertou que a epidemia pode fazer com que o PIB americano encolha um recorde de 30% no segundo trimestre. O presidente do Banco Federal de St. Louis, James Bullard, disse que a taxa de desemprego pode atingir 30%", informa ainda a agência.