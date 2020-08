Ministério da Economia tem nova baixa: subsecretário de Política Macroeconômica

O subsecretário de Política Macroeconômica, Vladimir Kuhl Teles, deixou o cargo, em mais uma partida recente nos quadros da equipe de Paulo Guedes. Segundo a assessoria de imprensa do ministério, o pedido se deu por uma situação pessoal edit

BRASÍLIA (Reuters) - O subsecretário de Política Macroeconômica, Vladimir Kuhl Teles, deixou o cargo, em mais uma partida recente nos quadros do Ministério da Economia.

A exoneração se deu a pedido de Teles, conforme portaria de 13 de agosto publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União.

Após os pedidos de demissão dos secretários especiais Salim Mattar (Desestatização) e Paulo Uebel (Desburocratização), o ministro Paulo Guedes chegou a reconhecer uma debandada da sua equipe.

A saída de Teles, contudo, não vem na esteira desse último movimento.

Segundo a assessoria de imprensa do ministério, o pedido se deu por uma situação pessoal e a partida já estava combinada previamente para ocorrer em agosto.

Em julho, deixaram o governo o então secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, e o diretor de programas da Secretaria Especial de Fazenda, Caio Megale. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, também pediu demissão.

Antes disso, o então secretário especial de Comércio Exterior, Marcos Troyjo, havia saído do cargo para assumir, em maio, a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco dos Brics.

Por Marcela Ayres

