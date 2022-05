Ministro propõe parar processo de privatização da Eletrobras no TCU até conclusão de auditoria

Ministro do TCU Vital do Rêgo diz querer esperar pela conclusão de uma fiscalização autorizada pela Corte sobre provisões da estatal edit

Reuters - O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo propôs sobrestar a deliberação sobre a privatização da Eletrobras até que seja concluída uma fiscalização autorizada pela Corte sobre provisões da estatal.

O TCU aprovou na semana passada uma auditoria no provisionamento pela Eletrobras de litígios judiciais referentes ao chamado "empréstimo compulsório". Segundo Vital, a conclusão dessa fiscalização deverá demandar uma reavaliação da Eletrobras.

"Há evidente conexão entre as matérias", disse, durante plenário nesta quarta-feira.

Vital fez a proposta antes de apresentar seu voto sobre o mérito do processo da privatização. Ele havia pedido vista do processo no mês passado.

Os demais ministros começaram a deliberar sobre a preliminar, mas não finalizaram a votação.

