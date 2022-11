MP do TCU pede suspensão de pagamento de megadividendo da Petrobrás

Apoie o 247

247 - O procurador de contas junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) Lucas Furtado solicitou que a Corte suspenda imediatamente a distribuição antecipada de R$ 43,7 bilhões em dividendos aos acionistas aprovada pela Petrobrás.

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, no parecer em que defende a suspensão da distribuição dos dividendos, o procurador afirma que a estatal “tem fornecido ‘valores astronômicos’ a seus acionistas e argumenta que isso pode comprometer a saúde financeira da companhia”.

“Ratifico minha preocupação no sentido de que possuo receio de que as eventuais distribuições possam comprometer a sustentabilidade financeira da Companhia no curto, médio e longo prazo, indo de encontro ao próprio Plano Estratégico da empresa”, diz Furtado em um outro trecho do parecer.

Na peça, o procurador solicita que o TCU suspenda a distribuição de dividendos até que a Corte julgue se o valor estipulado pelo Conselho de Administração é compatível com o fluxo de caixa da companhia.

