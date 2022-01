Não existe risco-Lula, aponta Eurasia Group, maior consultoria de riscos de mundo

Apoie o 247

247 – A consultoria Eurasia Group, que divulgou um relatório sobre os grandes riscos globais previstos para 2022, dedicou um capítulo ao Brasil, que ajuda a desfazer mitos que circulam sobre um possível risco-Lula. Segundo a empresa comandada por Ian Bremmer, uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não representa risco algum para a economia e para os chamados "mercados". Ele também destaca que a escolha do ex-governador Geraldo Alckmin como vice é um claro sinal de moderação, indicando que não haveria rupturas.

O relatório também afirma que a democracia brasileira estaria consolidada e que, embora Jair Bolsonaro possa tentar tumultuar o processo eleitoral, os militares não embarcariam com ele em uma aventura autoritária. É uma visão que contrasta, por exemplo, com a coluna desta terça-feira da jornalista Miriam Leitão , que diz que a grande incerteza que há no Brasil diz respeito a que tipo de armação Jair Bolsonaro fará para tentar se manter no poder. Leia, abaixo, o relatório da Eurasia Group:

