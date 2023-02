Navio transportando milho brasileiro chega no Rio Yangtzé

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O navio graneleiro "Apollo", com cerca de 51.200 toneladas de milho brasileiro, chegou na terça-feira (2) no cais do Porto de Jiangyin, na província de Jiangsu, sob a escolta de diversas embarcações de patrulha marítima.

É o primeiro barco transportando milho brasileiro a entrar no rio Yangtzé. Sua chegada também marca a abertura completa do canal de importação chinesa do produto no rio Yangtzé, o que é um marco importante para que os canais de abastecimento de milho se tornem mais diversificados.

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial e segundo maior exportador de milho. Os dois países trabalham juntos para manter o ambiente de comércio agrícola internacional, de forma a aumentar a resiliência dos mercados mundiais de alimentos e agricultura e garantir a cadeia internacional de fornecimento livre, estável, ordenada e eficiente de alimentos.

