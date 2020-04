Nova rodada de saques do FGTS vai injetar R$ 36 bilhões na economia, projeta ministério

247 - O ministério da Economia estima que a nova liberação de saque do FGTS de até R$ 1.045 injetará cerca de R$ 36 bilhões no País em 2020. O governo definiu 15 de junho como a data para trabalhadores retirarem o dinheiro e não de forma imediata por causa da necessidade de capitalizar o Fundo, primeiramente, que acontecerá com a transferência de R$ 21,5 bilhões do fundo do Pis/Pasep que será extinto no fim de maio. A MP beneficiará 60 milhões de contas ativas e inativas.

A Caixa Econômica vai elaborar um cronograma de pagamento. Os cotistas sem conta no banco receberão o crédito automático.

A proposta estabelece um critério para o saque por parte de quem tem mais de uma conta: primeiro, contas vinculadas referentes a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo; depois, as outras contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso