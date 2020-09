Nubank anuncia compra da corretora de investimentos digitais Easynvest

247 - O Nubank anunciou nesta sexta-feira (11) a compra da corretora de investimentos digitais Easynvest, que possuiu cerca de 1,5 milhão de clientes. A aquisição do Nubank consolida a entrada da empresa no ramo de investimentos.

A Easynvest é considerada hoje a maior corretora independente do mercado. O Nubank disse em comunicado que, por enquanto, nada muda para os clientes das duas partes.

"O mercado de investimentos no Brasil ainda é muito complexo, com produtos caros e muitas distorções. Quanto menos favorecido o cliente, piores são as opções de investimentos. Vamos solucionar isso, replicando o modelo Nubank de levar simplicidade e eficiência, usando tecnologia e difundindo o nosso valor de foco total no cliente. E encontramos na Easynvest um parceiro que compartilha dos mesmos valores e do propósito de democratizar o acesso aos serviços financeiros", afirmou David Vélez, fundador e CEO do Nubank.

