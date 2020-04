Número de beneficiários do auxílio de R$ 600 pode chegar a 75 milhões, superando expectativa do governo

Número calculado incialmente pelo governo federal era de 54 milhões de pessoas. Com isso, os R$ 98,2 bilhões destinados para o auxílio seriam insuficientes edit

247 - O número de brasileiros que podem ser beneficiados pelo auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia pode chegar a 75 milhões, bem acima do calculado incialmente pelo governo, que era de 54 milhões de pessoas. Com isso, os R$ 98,2 bilhões destinados para o auxílio seriam insuficientes.

Apesar disso, integrantes do governo avaliam que não deverá haver maiores dificuldades em ampliar a provisão da despesa referente a ajuda, caso isso seja necessário. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, os dados ainda estão sendo reavaliados pela equipe econômica e podem ser alterados conforme for verificada a quantidade das pessoas que se encaixem nos critérios estabelecidos e os que têm direito a receber o auxilio emergencial. .

Nesta segunda-feira (13) a Dataprev identificou um total de 54,3 milhões de brasileiros habilitados a receber os R$ 600 entre os que já estavam inscritos no CadÚnico, que também inclui os beneficiários do programa Bolsa Família). O número corresponde a 70% dos inscritos no banco de dados da instituição e praticamente não deixa espaço para a inclusão de novos beneficiários.

Neste caso, os chamados invisíveis, que têm direito a receber ajuda, não estão inscritos nos bancos de dados oficiais, o que poderá fazer com que o governo refaça as contas e amplie o programa.

