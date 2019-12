Número de endividados no Brasil é maior que a população da Itália

Segundo pesquisa recente realizada pela SPC Brasil, são quase 63 milhões de endividados no país, ou seja, praticamente 30% de todos os habitantes. Este número supera o tamanho da população inteira da Itália edit

247 - Segundo pesquisa recente realizada pela SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), são quase 63 milhões de endividados no país, ou seja, praticamente 30% de todos os habitantes.

Este número supera o tamanho da população inteira da Itália, que é de 60, 48 milhões.

O economista e escritor Eduardo Moreira cita os principais fatores de endividamento do brasileiro:

"Em primeiro lugar vêm as dívidas bancárias, que somam cartão de crédito, cheque especial, financiamentos e empréstimos. Em segundo lugar, são os atrasos com serviços de internet, TV por assinatura e telefonia. E por último, em terceiro lugar, são as contas básicas para o funcionamento da residência, como água e luz".