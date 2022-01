"O BC está aumentando os juros para atender o interesse dos rentistas", diz José Luis Oreiro

Para economista, medidas do BC não combatem a inflação edit

247 - Em entrevista ao jornal Hora do Povo, o economista José Luis Oreiro, professor do Departamento de Economia da UnB, disse que o Banco Central (BC) “está aumentando os juros para atender o interesse dos rentistas”.

“Nenhum dos elementos que o Banco Central elencou como explicação para a inflação de 2021 pode ser atacado por intermédio de elevação da taxa de juros”, afirmou.

De acordo com o economista, nenhuma medida do BC combate as causas da inflação.

“A elevação dos juros não resolve nenhum dos problemas, ou nenhuma das causas, que gerou inflação em 2021. Então, a pergunta é, por que o Banco Central está usando o instrumento que não serve para combater as causas que ele, Banco Central, está diagnosticando? Porque só seria de fato útil, você usar a taxa de juros, se você tivesse um problema de inflação de demanda, o que não é o caso", declarou.

