"O Brasil só cresce com estabilidade", diz Fábio Barbosa, ex-presidente do Santander

247 – O empresário Fábio Barbosa, que já presidiu a Abril e o Santander, e que hoje atua na Gávea Investimentos, concedeu entrevista ao Valor, em que criticou a confusão institucional alimentada permanentemente por Jair Bolsonaro. "O Brasil só cresce com estabilidade", diz ele. "O mundo empresarial estava quieto e omisso; o ideal seria o manifesto antes do dia 7, mas o recado foi dado”, pontua.

"De certa maneira o manifesto já saiu. Já está lido e entendido. Já criou o clima, já é sabido que existe uma preocupação dos empresários com a democracia. Embora não tenha sido publicado, ganhou notoriedade, até maior visibilidade do que teria tido sua publicação. O fato é que houve um alerta da preocupação com relação à insegurança que está preocupando todo mundo", disse ainda Barbosa. "A instabilidade institucional, alimentada constantemente por declarações do governo, afugenta investimentos e dificulta a retomada da economia e a geração de empregos."

