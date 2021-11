O fiasco da aliança entre o mercado financeiro e Bolsonaro: Ibovespa é o índice com pior desempenho no mundo em 2021

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Ao contrário do alardeado pelo governo, a aliança entre Jair Bolsonaro e setores do mercado financeiro fez com que o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil ocupasse o topo do ranking mundial entre os piores desempenhos do mercado acionário em 2021. De acordo com o Poder360, o Ibovespa recuou 12,2% neste ano até a quarta-feira (24) e é a única que apresentou desempenho negativo entre os países emergentes.

No ano, a Bolsa de Valores paulista abriu com 119.017 pontos e na quarta-feira desta semana registrava 104.514 pontos. Logo atrás do Brasil está a China, cujo índice A50 registrou queda de 11,6%. O Hang Seng, de Hong Kong, teve uma retração de 8,4% ao longo do ano.

A queda no Ibovespa é atribuída à incerteza da condução da política fiscal, comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, à alta da inflação e à aproximação das eleições presidenciais de 2022.

PUBLICIDADE

Segundo a reportagem, atualmente, "o Ibovespa ainda está em nível similar ao de fevereiro de 2020, mês anterior da pandemia de Covid-19”.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE