Odebrecht tem plano de recuperação judicial aprovado por credores

247 - O grupo Odebrecht teve seu plano de recuperação judicial aprovado por 12 das 20 empresas do grupo com dívidas listadas de R$ 66 bilhões. As demais companhias terão assembleias em outras datas. O plano aprovado dá aos acionistas acesso aos dividendos, mas apenas depois do pagamento dos credores.

A companhia recorreu à recuperação judicial em junho de 2019. Os bancos são os maiores credores do processo e também carregam dívidas superiores a R$ 13 bilhões do grupo.

“Após 10 meses de negociações efusivas, o plano contou com o expressivo apoio da coletividade dos credores e esperamos que esse apoio se mantenha durante a implementação do plano”, afirmou o advogado Eduardo Munhoz, que representa o grupo. O relato foi publicado no jornal O Estado de S.Paulo.

A Odebrecht contou também com a assessoria financeira de Ricardo K.

