Operadoras telefônicas poderão receber incentivos para acelerar implantação do 5G no Brasil

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que integra o grupo de transição, sinalizou que as operadoras telefônicas poderão receber incentivos fiscais para acelerar a implantação do 5G no Brasil. "O Grupo Técnico de Comunicações da Transição deve propor ao novo governo a possibilidade de redução de impostos sobre serviços de comunicação em troca da ampliação mais rápida da oferta de 5G e corte do preço de pacotes de serviços para a população, disse nesta segunda-feira (28) o ex-ministro Paulo Bernardo, um dos membros do grupo", aponta reportagem de Lisandra Paraguassu , publicada na Folha de S. Paulo.

"Bernardo deixou claro que não há possibilidade de se tentar mexer nos termos dos contratos acertados com as operadoras no leilão do 5G do ano passado, mas afirmou que o novo governo pode conversar com as empresas para tentar ampliar o serviço mais rapidamente em troca de incentivos", acrescentou a jornalista. "O governo federal tem condições de conversar com as empresas e fazer uma política", defendeu Paulo Bernardo.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.