Padilha: reunião de governadores com Lula não tratou da questão do ICMS

Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, haverá conversas dos representantes federais e estaduais com o STF a respeito da alíquota do ICMS edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, disse que a reunião entre o presidente Lula e os 27 governadores, nesta sexta-feira (27), não tratou do problema de arrecadação dos estados com o ICMS sobre combustíveis, uma herança do governo Jair Bolsonaro.

"Não foi tratado desse tema. Temos uma MP que foi enviada para o Congresso que da isenção até o final do ano no caso do gás, diesel, sobretudo pelo impacto que isso tem na cadeia inflacionária para as famílias", disse Padilha.

O ministro afirmou ainda que haverá conversas dos representantes federais e estaduais com o Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito da alíquota do ICMS.

Os impostos federais PIS/Cofins sobre a gasolina também ficaram de fora da agenda da reunião, disse Padilha.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.