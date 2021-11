Para Nelson Barbosa, reeleição de Bolsonaro seria uma completa tragédia

Apoie o 247

247 - A política econômica de um eventual novo governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser direcionada ao combate à pobreza, tendo também como foco a realização de reformas econômicas, entre elas a tributária.

Segundo Nelson Barbosa, ministro da Fazenda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, caso Lula vença as eleições de 2022, ele deve fazer uma reforma tributária que possa ajudar a destravar o potencial de crescimento econômico para 2023 e 2024. Barbosa considera que esta é uma das prioridades dentro da agenda de candidatura do ex-presidente Lula.

Durante evento do banco de investimento Bradesco BBI na tarde desta terça-feira (16), Barbosa destacou a experiência de Lula e afirmou que a reeleição de Jair Bolsonaro representaria uma "completa tragédia" para o país.

O ex-ministro disse que a economia brasileira tem potencial de crescer ao redor de 3% ao ano, sem que sejam criadas grandes pressões inflacionárias, informa a Folha de S.Paulo.



