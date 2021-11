Paulo Guedes admite que inflação será principal problema econômico em 2022

Apoie o 247

247 - A resiliência da inflação será o grande problema da economia brasileira em 2022, disse na quarta-feira (17) o ministro da Economia, Paulo Guedes, informa a Agência Brasil.

Guedes criticou as previsões de crescimento baixo da economia. "Eu não faço previsões, eu faço piada de previsões, de previsões erradas”, declarou o ministro em inglês ao participar de evento virtual promovido por um banco brasileiro.

Na última edição do boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras feita pelo Banco Central (BC), os analistas de mercado projetam crescimento de 0,9% para o PIB em 2022 e inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 4,8% no próximo ano.

