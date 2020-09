Perseguidor de servidores, Guedes defende aumento para Bolsonaro e STF “pela responsabilidade do cargo”

Declaração aconteceu em palestra sobre a reforma administrativa no Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, que tem entre os sócios Gilmar Mendes. Para Guedes, ministros como do TCU, ganhariam "fácil" 2 milhões de dólares em "qualquer banco" edit

Revista Fórum - Ameaçando acabar com as “regalias” dos servidores públicos e iniciar uma perseguição contra aqueles que se filiam a partidos políticos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu aumento para Jair Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal Federal em palestra nesta quarta-feira (9) no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), que tem como sócio Gilmar Mendes.

“O presidente da República, o [os ministros do Supremo Tribunal Federal] STF deveriam ser melhor remunerados, pela responsabilidade do cargo, pelo mérito de chegar”, defendeu, após dizer que o teto do funcionalismo, de R$ 39 mil, é baixo.

"Nem aumentamos ainda, o que eu acho que deve ser aumentado, o teto da carreira”, disse Guedes, defendendo a tese de que “tem que haver enorme diferença de salários, sim, na administração pública”, que hoje tem uma diferença “ridiculamente baixa”.

