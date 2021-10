Pesquisa aponta que 74% dos brasileiros não estão comendo carne por causa da inflação

De acordo com a pesquisa Exame/Ideia, 68% dos brasileiros tiveram que mudar seus hábitos alimentares em virtude da alta de preços dos alimentos edit

247 - Pesquisa Exame/Ideia, divulgada nesta sexta-feira (22), revela que os brasileiros estão comendo mal em razão da alta de preços, sobretudo em alimentos como a carne, por exemplo.

Entre as pessoas que tiveram que consumir menos carne (74%), 79% encaram a inflação como um grande problema no dia a dia. Os itens que mais têm pesado no bolso das pessoas são alimentos, bebidas e combustíveis.

Os pratos da população com renda de até um salário mínimo (44%) são os mais vazios. Para a população das classes D e E, os alimentos e as bebidas têm um peso maior.

Questionados sobre a expectativa em relação à inflação, 61% concordam que os preços devem seguir aumentando nos próximos seis meses.

“Obviamente que isso tem um impacto muito grande no dia a dia das pessoas, estamos falando de mais de dois terços dos brasileiros comendo de alguma maneira diferente, obviamente piorando sua alimentação em razão do aumento de preços”, destaca o fundador do Ieia, Maurício Moura.

Foram entrevistadas 1.295 pessoas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 a 21 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja a pesquisa completa:

