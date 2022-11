Pesquisa revela que os mais pobres já se endividam até para comprar comida

De acordo com o levantamento, 42% dos brasileiros estão com alguma dívida em atraso edit

Apoie o 247

ICL

247 – A população mais pobre do Brasil está no vermelho e já se endivida até para comprar comida. "Comprar comida e pagar as contas do dia a dia estão entre as principais razões para a população das classes C, D e E tomar empréstimos ao longo dos últimos meses no país, segundo estudo conduzido pelo instituto de pesquisas Plano CDE", aponta reportagem do jornalista Lucas Bombana , publicada na Folha de S. Paulo.

"Questionados sobre por que tomaram ou tomariam um empréstimo, entre 45% e 50% dos respondentes das classes C, D e E indicaram que a alimentação e as contas do mês foram ou seriam a principal finalidade. Esse percentual cai para 30% entre as classes A e B. Considerando todas as classes, 42% afirmam ter alguma dívida em atraso, diz a pesquisa", acrescenta o repórter.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.