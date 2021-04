Petrobras anuncia redução nos preços do diesel e gasolina

Sputnik Brasil - A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (30) uma redução do preço médio do litro da gasolina e do diesel nas refinarias.

Os preços passarão a valer a partir deste sábado (1º), e a gasolina custará R$ 2,59 por litro (queda de 1,9%) e o diesel vai ser comercializado nas refinarias por R$ 2,71 por litro (queda de 1,8%). As informações foram publicadas pelo portal G1.

"Os reajustes são realizados a qualquer tempo, sem periodicidade definida, de acordo com as condições de mercado e da análise do ambiente externo. Isso possibilita a companhia competir de maneira mais eficiente, flexível e evita o repasse imediato da volatilidade externa para os preços internos", escreveu a Petrobras.

Esse é o primeiro reajuste da estatal sob o comando do general Joaquim Silva e Luna, que tomou posse no dia 19 de abril.​

O ex-diretor-geral da Itaipu Binacional foi indicado para ocupar a presidência da estatal pelo presidente Jair Bolsonaro em substituição a Roberto Castello Branco.

Em fevereiro, Bolsonaro passou a criticar a gestão do ex-presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, por conta do aumento de preços dos combustíveis e decidiu indicar o general Joaquim Silva e Luna para comandar a estatal.

Luna disse que vai buscar reduzir a volatilidade dos preços de combustíveis sem "desrespeitar" a paridade de importação.

