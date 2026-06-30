Petrobras diz que preço do diesel vai se manter após reajuste e suspensão de desconto

Reuters - A Petrobras anunciou nesta terça-feira uma redução no preço do diesel de R$ 0,3515 por litro vendido a distribuidoras, ao mesmo tempo em que informou a suspensão de um desconto temporário no mesmo valor concedido no âmbito do subsídio governamental, o que deverá deixar o preço estável.

"Dessa forma, os preços de venda de óleo diesel A, de uso rodoviário, da Petrobras para as distribuidoras permanecerão inalterados, com o valor médio de R$ 3,30 por litro", disse a companhia em nota.

O anúncio foi feito após o governo informar que vai eliminar a partir de quarta-feira a subvenção de R$ 0,35, diante do recuo da cotação do petróleo em meio à redução das tensões no Oriente Médio, conforme declarou o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

O ministro disse que outras subvenções de combustíveis atualmente em vigor estão em avaliação para retirada gradual.

A notícia confirma informação do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, dada em entrevista à Reuters em meados do mês, de que o Brasil encerraria medidas de subsídios aos preços de combustíveis, incluindo diesel e gasolina, caso a cotação do petróleo se acomodasse em cerca de US$80 o barril.

O petróleo tipo Brent fechou cotado a US$ 72,92 o barril nesta terça-feira, após um pico ao final de março de cerca de US$ 120, quando as tensões pelo conflito no Irã estavam mais elevadas.

Separadamente, a Petrobras afirmou em nota nesta terça que já recebeu um acumulado de cerca de R$ 2 bilhões referentes aos subsídios do diesel.