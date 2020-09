Petrobrás eleva preço gasolina nas refinarias em 4% a partir de quarta-feira

Rodrigo Viga Gaier, Reuters - A Petrobras elevará os preços da gasolina em suas refinarias em 4% a partir de quarta-feira, enquanto o diesel não terá reajuste, informou a companhia nesta terça-feira, por meio da assessoria de imprensa.

O aumento na cotação média interrompeu uma sequência de três quedas consecutivas neste mês. Nos movimentos anteriores, a estatal havia cortado também os valores do diesel, o que não se repetiu agora.

